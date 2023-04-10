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«Извините за грязные лодыжки». Элина Свитолина опубликовала фото из Италии

«Извините за грязные лодыжки». Элина Свитолина опубликовала фото из Италии
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Бронзовый призёр Олимпиады-2020 в Токио (Япония), бывшая третья ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина опубликовала в социальных сетях фото с озера Комо в Италии.

«Зачастую к долговременным изменениям приводят маленькие шаги, а не гигантские прыжки.

P. S. Простите за мои грязные лодыжки… Кажется, начался сезон красного грунта», — подписала фото Свитолина, добавив эмодзи «смех до слёз».

Фото: из личного архива Элины Свитолиной

Ранее, на грунтовом турнире категории WTA-500 в Чарльстоне (США) Свитолина провела первый матч в туре после рождения дочери Скай. Украинка впервые вышла на корт с марта 2022 года. В первом круге соревнований Свитолина (WC) в борьбе со счётом 7:6 (7:3), 2:6, 4:6 проиграла представительнице Казахстана Юлии Путинцевой.

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