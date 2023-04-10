Доминик Тим уверенно вышел во второй круг «Мастерса» в Монте-Карло, где сразится с Руне

Чемпион US Open – 2020, бывшая третья ракетка мира австрийский теннисист Доминик Тим уверенно вышел во второй круг грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако).

В стартовом матче Тим (WC) со счётом 6:1, 6:4 обыграл бывшую седьмую ракетку мира, представителя Франции Ришара Гаске. Встреча теннисистов продлилась 1 час 30 минут. Тим шесть раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из десяти. На счету Гаске один эйс, одна двойная ошибка и ни одного заработанного брейк-пойнта.

Следующим соперником Тима станет восьмая ракетка мира, 19-летний датчанин Хольгер Руне (6).

Соревнования в Монте-Карло продлятся до 16 апреля. Их действующим чемпионом является грек Стефанос Циципас.