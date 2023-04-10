«Кроссовки + платье — идеальный образ». Паула Бадоса опубликовала фото у бассейна

Бывшая вторая ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса опубликовала в социальных сетях новое фото. На нём испанка позирует у бассейна в роскошном платье и кроссовках от Nike.

«Nike + платье – идеальный образ», — подписала фото Бадоса.

Фото: из личного архива Паулы Бадосы

Фото: из личного архива Паулы Бадосы

Ранее Бадоса приняла участие в грунтовом турнире категории WTA-500 в Чарльстоне (США), где дошла до четвертьфинала.

Лучшее достижение 25-летней Бадосы на турнирах «Большого шлема» — четвертьфинал Открытого чемпионата Франции 2021 года. В 2022 году Бадоса ни разу не выходила в четвертьфинал на ТБШ. На Открытом чемпионате Австралии она проиграла в четвёртом круге, на «Ролан Гаррос» — в третьем, на Уимблдоне — в четвёртом, а на US Open — во втором.

На данный момент высшим достижением Бадосы на уровне WTA является победа на турнире WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США).