«Кроссовки + платье — идеальный образ». Паула Бадоса опубликовала фото у бассейна

Бывшая вторая ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса опубликовала в социальных сетях новое фото. На нём испанка позирует у бассейна в роскошном платье и кроссовках от Nike.
«Nike + платье – идеальный образ», — подписала фото Бадоса.
Фото: из личного архива Паулы Бадосы
Фото: из личного архива Паулы Бадосы
Ранее Бадоса приняла участие в грунтовом турнире категории WTA-500 в Чарльстоне (США), где дошла до четвертьфинала.
Лучшее достижение 25-летней Бадосы на турнирах «Большого шлема» — четвертьфинал Открытого чемпионата Франции 2021 года. В 2022 году Бадоса ни разу не выходила в четвертьфинал на ТБШ. На Открытом чемпионате Австралии она проиграла в четвёртом круге, на «Ролан Гаррос» — в третьем, на Уимблдоне — в четвёртом, а на US Open — во втором.
На данный момент высшим достижением Бадосы на уровне WTA является победа на турнире WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США).
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