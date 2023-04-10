«Не хочу показаться высокомерным». Зверев заявил, что обыграл бы Надаля на «Ролан Гаррос»

Олимпийский чемпион 2020 года, бывшая вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев ответил, мог ли он обыграть испанца Рафаэля Надаля в прошлогоднем полуфинале «Ролан Гаррос».

Напомним, Зверев получил страшную травму ноги в полуфинале с Надалем. Немец порвал три боковые связки и полностью пропустил оставшуюся часть сезона-2022.

«По ряду причин я бы это сделал. Не хочу показаться высокомерным. Рафа, очевидно, лучший теннисист в истории, игравший на грунте, так что ты не можешь сказать наверняка.

Конечно, даже если бы я не получил травму, я мог и проиграть. Но я чувствовал, что играю в свой когда-либо лучший теннис на этом покрытии. Так что по какой-то причине я правда чувствовал, что могу по крайней мере навязать ему борьбу, и я это делал. Конечно, исход матча зависит от многих факторов. Но я действительно чувствовал, что та неделя могла стать для меня удачной», — приводит слова Зверева Eurosport.uk.