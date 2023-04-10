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«Не хочу показаться высокомерным». Зверев заявил, что обыграл бы Надаля на «Ролан Гаррос»

«Не хочу показаться высокомерным». Зверев заявил, что обыграл бы Надаля на «Ролан Гаррос»
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Олимпийский чемпион 2020 года, бывшая вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев ответил, мог ли он обыграть испанца Рафаэля Надаля в прошлогоднем полуфинале «Ролан Гаррос».

Напомним, Зверев получил страшную травму ноги в полуфинале с Надалем. Немец порвал три боковые связки и полностью пропустил оставшуюся часть сезона-2022.

«По ряду причин я бы это сделал. Не хочу показаться высокомерным. Рафа, очевидно, лучший теннисист в истории, игравший на грунте, так что ты не можешь сказать наверняка.

Конечно, даже если бы я не получил травму, я мог и проиграть. Но я чувствовал, что играю в свой когда-либо лучший теннис на этом покрытии. Так что по какой-то причине я правда чувствовал, что могу по крайней мере навязать ему борьбу, и я это делал. Конечно, исход матча зависит от многих факторов. Но я действительно чувствовал, что та неделя могла стать для меня удачной», — приводит слова Зверева Eurosport.uk.

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