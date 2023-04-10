«Сочту за комплимент». Джокович – на слова журналиста, что он стал выглядеть мускулистым
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22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира серб Новак Джокович отреагировал на вопрос журналистам о том, почему в последнее время он стал выглядеть более мускулистым.
«Сочту за комплимент (улыбается). Я наращиваю силу и работаю над другими аспектами физподготовки, в том числе, конечно, над скоростью, выносливостью, балансом и координацией. Необходимо поддерживать хрупкое равновесие, но я думаю, что в этом ещё один плюс того, что я не играю каждую неделю: можно работать именно над тем, что тебе нужно», — сказал Джокович на пресс-конференции, посвящённой старту грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако).
На старте турнира в Монте-Карло Джокович сразится с россиянином Иваном Гаховым (Q).
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