«Это деморализует». Маррей эмоционально высказался о поражении на старте Монте-Карло

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», двукратный олимпийский чемпион, британский теннисист Энди Маррей эмоционально прокомментировал поражение на старте грунтового «Мастерса» в Монте-Карло (Монако). Маррей со счётом 1:6, 3:6 проиграл представителю Австралии Алексу де Минору (14).
«Это было ужасно. Не могу выделить в этом матче ничего хорошего. Не знаю точно, почему так сложилось. Понятно, что в Майами я сыграл не лучший матч. А этот ещё хуже. У меня ничего не получалось: я плохо подавал, плохо принимал, ошибался с форхенда, с бэкхенда, принимал неверные решения. Наверное, это один из худших матчей в моей карьере.
Перед началом грунтового сезона я был настроен оптимистично. Я был в хорошей форме последние дней 10, учитывая, что мало играл на грунте. Я был в хорошей форме и неплохо двигался на тренировках, поэтому был настроен оптимистично. Но это поражение деморализует, и я почти никогда не ощущал такого на корте. Было очень тяжело», — приводит слова Маррея Eurosport.uk.
Также Маррей поставил под сомнение своё дальнейшее выступление в грунтовом сезоне.
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