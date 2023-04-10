Потапова — о французском гражданстве Грачёвой: это её выбор. Почему бы и нет?

24-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова прокомментировала новость о том, что Варвара Грачёва планирует сменить спортивное гражданство на французское.
«Как отреагировала? Абсолютно спокойно. Это её выбор. Варю я знаю с девяти лет, мы объездили все чемпионаты мира и Европы в команде до 14 лет. Жили с ней вместе всегда. То есть Варю я знаю очень давно. И также знаю, что она очень давно живёт во Франции, и в России её ничего не держит, поэтому если поступает такое предложение и плюс Варя ещё ни разу не выступала за нашу сборную, то почему бы и нет? Если это будет лучше для её карьеры, для жизни, то желаю ей огромной удачи. И это не будет влиять на моё общение с ней – мы также будем дружить, общаться и вместе тренироваться», — сказала Потапова в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Даниилом Сальниковым и Софией Колодкиной.
Полное интервью с Анастасией Потаповой на «Чемпионате» читайте завтра, в 10:00.
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