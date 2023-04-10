Монте-Карло-2023, мужчины: турнирная сетка и результаты матчей второго игрового дня

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 10 апреля, в Монте-Карло (Монако) завершился второй игровой день теннисного турнира серии «Мастерс». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами данных соревнований.

Теннис. «Мастерс» в Монте-Карло. Результаты второго игрового дня

Кэмерон Норри (Великобритания, 11) – Франсиско Серундоло (Аргентина) – 3:6, 4:6.

Стэн Вавринка (Швейцария, WC) – Таллон Грикспор (Нидерланды) – 5:7, 6:3, 6:4.

Себастьян Баэс (Аргентина) – Джек Дрэйпер (Великобритания) – 3:6, 5:7.

Максим Кресси (США) – Маттео Берреттини (Италия) – 4:6, 2:6.

Иван Гахов (Россия, Q) – Маккензи Макдональд (США) – 7:6 (8:6), 2:6, 6:3.

Алекс де Минор (Австралия, 14) – Энди Маррей (Великобритания) – 6:1, 6:3.

Ришар Гаске (Франция) – Доминик Тим (Австрия, WC) – 1:6, 4:6.