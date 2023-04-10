«Со мной тебе лучше держаться подальше от сетки». Соболенко отреагировала на титул Жабер

Чемпионка Australian Open – 2023, вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко забавно отреагировала на то, что двукратная финалистка турниров «Большого шлема» представительница Туниса Онс Жабер завоевала титул на грунтовом турнире категории WTA-500 в Чарльстоне (США).
Напомним, в финале соревнований в Чарльстоне Жабер (2) со счётом 7:6 (8:6), 6:4 обыграла олимпийскую чемпионку 2020 года швейцарку Белинду Бенчич (4). Сама Соболенко с этих соревнований снялась.
«Ты лучшая! Я так рада за тебя. Но! Если ты собираешься делать это (речь про передний твиннер, который Жабер смогла исполнить в матче с Бенчич. – Прим. «Чемпионата) в матче со мной, тебе лучше держаться подальше от сетки», — написала Соболенко на своей странице в социальной сети.
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