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Монте-Карло-2023: расписание и примерное время начала матчей третьего игрового дня

Монте-Карло-2023: расписание и примерное время начала матчей третьего игрового дня
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Сегодня, 11 апреля, в Монте-Карло (Монако) стартует третий игровой день теннисного турнира серии «Мастерс». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с примерным расписанием данных соревнований.

Теннис. «Мастерс» в Монте-Карло. Расписание третьего игрового дня

Александр Бублик (Казахстан) – Александр Зверев (Германия, 13) – начало в 12:00 мск
Бен Шелтон (США) – Григор Димитров (Болгария) – начало в 12:00 мск.
Алехандро Давидович-Фокина (Испания) – Карен Хачанов (Россия, 9) – начало примерно в 13:30 мск.
Андрей Рублёв (Россия, 5) – Хауме Мунар (Испания) – начало примерно в 13:30 мск.
Новак Джокович (Сербия, 1) – Иван Гахов (Россия, Q) – начало примерно в 15:00 мск.
Бенжамен Бонзи (Франция) – Стефанос Циципас (Греция, 2, действующий чемпион) – начало примерно в 16:30 мск.

Полное расписание матчей доступно здесь.

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