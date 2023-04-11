Монте-Карло-2023: расписание и примерное время начала матчей третьего игрового дня

Сегодня, 11 апреля, в Монте-Карло (Монако) стартует третий игровой день теннисного турнира серии «Мастерс». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с примерным расписанием данных соревнований.
Теннис. «Мастерс» в Монте-Карло. Расписание третьего игрового дня
Александр Бублик (Казахстан) – Александр Зверев (Германия, 13) – начало в 12:00 мск
Бен Шелтон (США) – Григор Димитров (Болгария) – начало в 12:00 мск.
Алехандро Давидович-Фокина (Испания) – Карен Хачанов (Россия, 9) – начало примерно в 13:30 мск.
Андрей Рублёв (Россия, 5) – Хауме Мунар (Испания) – начало примерно в 13:30 мск.
Новак Джокович (Сербия, 1) – Иван Гахов (Россия, Q) – начало примерно в 15:00 мск.
Бенжамен Бонзи (Франция) – Стефанос Циципас (Греция, 2, действующий чемпион) – начало примерно в 16:30 мск.
Полное расписание матчей доступно здесь.
- 11 апреля 2023
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08:00
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02:42
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01:02
- 10 апреля 2023
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23:22
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23:00
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22:29
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21:20
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20:35
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19:59
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19:23
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19:10
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18:44
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18:11
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17:54
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17:11
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16:24
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15:36
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15:27
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15:13
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14:44
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13:14
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12:36
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10:45
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10:15
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08:00
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05:04