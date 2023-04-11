Энди Маррей включил Даниила Медведева в топ-3 игроков, за которыми ему интересно наблюдать
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Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», двукратный олимпийский чемпион, британский теннисист Энди Маррей рассказал, за матчами каких теннисистов он любит наблюдать.
«Я люблю смотреть на Алькараса, за его игровым стилем и индивидуальностью на корте. Ещё мне нравится Медведев, просто потому что он отличается от многих других игроков. Он очень нестандартный, его игру не назовёшь классической.
Также я люблю наблюдать за Свёнтек, она здорово двигается, у неё отличные удары. Когда есть возможность, я всегда смотрю матчи Эммы Радукану», — приводит слова Маррея Eurosport.uk.
Ранее Маррей потерпел поражение на старте грунтового «Мастерса» в Монте-Карло (Монако). Энди со счётом 1:6, 3:6 проиграл представителю Австралии Алексу де Минору (14).
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