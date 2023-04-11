Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Энди Маррей включил Даниила Медведева в топ-3 игроков, за которыми ему интересно наблюдать

Энди Маррей включил Даниила Медведева в топ-3 игроков, за которыми ему интересно наблюдать
Аудио-версия:
Комментарии

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», двукратный олимпийский чемпион, британский теннисист Энди Маррей рассказал, за матчами каких теннисистов он любит наблюдать.

«Я люблю смотреть на Алькараса, за его игровым стилем и индивидуальностью на корте. Ещё мне нравится Медведев, просто потому что он отличается от многих других игроков. Он очень нестандартный, его игру не назовёшь классической.

Также я люблю наблюдать за Свёнтек, она здорово двигается, у неё отличные удары. Когда есть возможность, я всегда смотрю матчи Эммы Радукану», — приводит слова Маррея Eurosport.uk.

Ранее Маррей потерпел поражение на старте грунтового «Мастерса» в Монте-Карло (Монако). Энди со счётом 1:6, 3:6 проиграл представителю Австралии Алексу де Минору (14).

Материалы по теме
Медведева вдохновляет успех Шараповой. Завоюет ли сейчас Даниил первый титул на грунте?
Медведева вдохновляет успех Шараповой. Завоюет ли сейчас Даниил первый титул на грунте?
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023