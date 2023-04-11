Энди Маррей включил Даниила Медведева в топ-3 игроков, за которыми ему интересно наблюдать

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», двукратный олимпийский чемпион, британский теннисист Энди Маррей рассказал, за матчами каких теннисистов он любит наблюдать.

«Я люблю смотреть на Алькараса, за его игровым стилем и индивидуальностью на корте. Ещё мне нравится Медведев, просто потому что он отличается от многих других игроков. Он очень нестандартный, его игру не назовёшь классической.

Также я люблю наблюдать за Свёнтек, она здорово двигается, у неё отличные удары. Когда есть возможность, я всегда смотрю матчи Эммы Радукану», — приводит слова Маррея Eurosport.uk.

Ранее Маррей потерпел поражение на старте грунтового «Мастерса» в Монте-Карло (Монако). Энди со счётом 1:6, 3:6 проиграл представителю Австралии Алексу де Минору (14).