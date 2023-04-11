Зверев поделился ожиданиями от предстоящего матча с Бубликом на турнире в Монте-Карло

Олимпийский чемпион 2020 года, бывшая вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев поделился ожиданиями от предстоящего матча с казахстанским теннисистом Александром Бубликом на турнире в Монте-Карло.

«Я должен быть готов. Я думаю, что против него особенно нужно быть готовым сыграть на пределе своих возможностей, а также нужно быть физически готовым к бегу.

«Никогда не знаешь, что получится. Так что, в конце концов, я просто с нетерпением жду возможности вернуться и сыграть и, надеюсь, сыграть здесь несколько хороших матчей», — приводит слова Зверева Eurosport.co.uk.

Напомним, общий призовой фонд мужского одиночного разряда составляет € 5,7 млн. Действующим чемпионом турнира является Стефанос Циципас, который в финальном матче прошлого года обыграл Алехандро Давидович-Фокину.