Потапова впервые раскрыла подробности отношений с теннисистом из России

Российская теннисистка, 25-я ракетка мира Анастасия Потапова поделилась подробностями своих отношений с теннисистом Александром Шевченко.

«Да, это забавно вышло. Когда я с вами разговаривала [впервые общественности об отношениях Анастасии стало известно после интервью «Чемпионата» в феврале 2023-го. — Прим. «Чемпионата»], мы с Сашей были в номере и было очень смешно в этот момент — мы общались на громкой связи. Да, это было в Дубае. Саша [Шевченко. — Прим. «Чемпионата»] проиграл в Дохе и прилетел сразу ко мне в этот же день. Я тогда болела. Приходилось в основном сидеть в номере, потому что сил куда-то ходить не было.

Он был ещё в Линце. Саша даже садился не в бокс, а на обычные трибуны: 28 место, например. Для болельщиков, наверное, стало сюрпризом.

Как мы познакомились? Да я Сашу знаю с девяти лет. Всё произросло абсолютно из дружбы. То есть объездили, как с Варей Грачёвой, все эти турниры Tennis Europe 12, 14, 16 лет. Долго знала Сашу. Мы всегда очень близко дружили и где-то после Австралии поняли, что это, наверное, что-то большее, чем просто дружба. И как-то начали это развивать.

Кто сделал это шаг навстречу? Никто, наверное. Это как-то само получилось. Не было, не знаю, такого, что Саша как-то подкатил. Через общение всё пришло к этому. И не было даже вопросов: ни у меня, ни у Саши.

Саша очень хороший. Игорь его называет «солнышко». Просто очень добрый человек. Качество, которое меня зацепило? Одно из… Но это не самое крутое качество Саши. Он кажется хорошим, но в то же время принимает такие решения, которые могут удивить. Да даже тот же его приезд в Линц — взял и приехал. Мало, кто такое может сделать, тем более когда ты сам играешь в туре. А он с турнира вообще прилетел в Линц. Даже не на самое начало турнира, а на четвертьфинал. То есть речь могла идти об одном дне. Или когда он в Дохе проиграл в два часа дня, а уже в шесть вечера был в Дубае. Естественно, я не буду настаивать. Я всё понимаю, ведь теннисистка. Но нет, я не особо просила, хотя и было приятно. Тем более я болела, повод был: «Как ты болеешь, а я буду там?» Мужчина. Буквально с супом прилетел», — сказала Потапова в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Даниилом Сальниковым и Софией Колодкиной.