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Анастасия Потапова: ощущения дома меня настигают только в Москве

Анастасия Потапова: ощущения дома меня настигают только в Москве
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Российская теннисистка, 25-я ракетка мира Анастасия Потапова рассказала, почему часто приезжает в Россию во время пауз между соревнованиями.

«Почему в паузах между турнирами приезжаю в Россию, ведь вроде бы вся жизнь уже где-то там? Вообще не так. У меня жизни там практически нет. То есть я свою будущую жизнь, наверное, вижу так, что буду жить 100% в Москве. Какое-то время я хочу иметь что-то в Европе, чтобы жить 50 на 50. Но Москва у меня всегда стоит в приоритете.

Не знаю, почему так сложилось, но это действительно то место, когда ты выходишь из аэропорта и думаешь: «Класс! Я дома!» То есть всё, ты расслабляешься. И сегодня у меня такое ощущение было – наконец-то! Где бы я ни летала, где бы ни была – красивые места, города, но всё равно ощущения дома меня настигают только в Москве», — сказала Потапова в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Даниилом Сальниковым и Софией Колодкиной.

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