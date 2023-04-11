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Хачанов — Давидович-Фокина: текстовая онлайн-трансляция «Мастерса» в Монте-Карло

Хачанов — Давидович-Фокина: текстовая онлайн-трансляция «Мастерса» в Монте-Карло
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Сегодня, 11 апреля, 12-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов в своём стартовом матче грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако) сразится с испанцем Алехандро Давидович-Фокиной. Поединок поставлен вторым запуском на Корт де Пренс (втором по значимости) и начнётся приблизительно в 13:30 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Карен Хачанов – Алехандро Давидович-Фокина в первом круге «Мастерса» в Монте-Карло.

Монте-Карло. 1-й круг
11 апреля 2023, вторник. 13:30 МСК
Алехандро Давидович-Фокина
24
Испания
Алехандро Давидович-Фокина
А. Давидович-Фокина
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Карен Хачанов
12
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов

Счёт личных встреч теннисистов — 2-0 в пользу Алехандро, причём оба предыдущих матча состоялись на харде. В первом круге парижского «Мастерса»-2020 Давидович-Фокина победил со счётом 6:3, 2:6, 6:2, а чуть меньше месяца назад, в третьем раунде «Мастерса» в Индиан-Уэллсе выиграл со счётом 6:3, 1:6, 6:4.

Призовой фонд «Мастерса» в Монте-Карло — € 5 779 335. Победитель получит 1000 рейтинговых очков и € 892 590 призовыми.

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