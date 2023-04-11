Хачанов — Давидович-Фокина: текстовая онлайн-трансляция «Мастерса» в Монте-Карло

Сегодня, 11 апреля, 12-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов в своём стартовом матче грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако) сразится с испанцем Алехандро Давидович-Фокиной. Поединок поставлен вторым запуском на Корт де Пренс (втором по значимости) и начнётся приблизительно в 13:30 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Карен Хачанов – Алехандро Давидович-Фокина в первом круге «Мастерса» в Монте-Карло.

Счёт личных встреч теннисистов — 2-0 в пользу Алехандро, причём оба предыдущих матча состоялись на харде. В первом круге парижского «Мастерса»-2020 Давидович-Фокина победил со счётом 6:3, 2:6, 6:2, а чуть меньше месяца назад, в третьем раунде «Мастерса» в Индиан-Уэллсе выиграл со счётом 6:3, 1:6, 6:4.

Призовой фонд «Мастерса» в Монте-Карло — € 5 779 335. Победитель получит 1000 рейтинговых очков и € 892 590 призовыми.