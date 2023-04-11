Андрей Рублёв — Хауме Мунар: текстовая онлайн-трансляция «Мастерса» в Монте-Карло

Сегодня, 11 апреля, 6-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв в своём стартовом матче грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако) сразится с испанцем Хауме Мунаром. Поединок поставлен вторым запуском на центральном корте, носящем имя Ренье III, и начнётся приблизительно в 13:30 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Андрей Рублёв – Хауме Мунар во втором круге «Мастерса» в Монте-Карло.

Счёт личных встреч теннисистов в АТР-туре равный — 1-1. Но матчи были очень давно, в 2018 году. Мунар победил во втором раунде турнира в Уинстон-Сейлеме, а Рублёв выиграл матч за третье место на Молодёжном итоговом турнире, оказавшись сильнее на тай-брейке решающей, пятой партии. Ранее в 2014 году Андрей обыграл Хауме в финале юниорского «Ролан Гаррос».

Призовой фонд «Мастерса» в Монте-Карло — € 5 779 335 Победитель получит 1000 рейтинговых очков и € 892 590 призовыми.