«Азаренко досталось тоже». Потапова — о реакции WTA на выход россиянки в джерси «Спартака»

Российская теннисистка, 25-я ракетка мира Анастасия Потапова рассказала, как отреагировала WTA на появление россиянки на поле в футболке «Спартака».

«Никто ко мне не подходил. Мне одна из супервайзеров WTA, с кем я в хороших отношениях, написала на What`s App и спросила: «Настя, в чём был посыл этого выхода?» Я сказала правду: что болею за клуб, это было в поддержку моего клуба. На что мне сказали: «Окей, мы тебя поняли. Просто, к сожалению, в правилах на соревнованиях WTA мы не можем рекламировать другой спорт». Если бы я вышла в баскетбольном джерси, то тоже было бы нельзя. В ATP нет таких правил, поэтому все выходят в баскетбольных джерси. И всё нормально.

Но действительно прислали фото — скрин из «Книги правил». Формально было нарушение, меня предупредили, но без каких-то санкций.

Мы с Викой (Азаренко. — прим. «Чемпионата») очень долго это обсуждали в Майами, потому что она заступилась за меня. Мы с ней в хороших отношениях, она даже мне подсказывает какие-то вещи. Вика ведь находится в Совете WTA. И она заступилась, так как она делала то же самое. И потом Вику предупредили тоже. Досталось и ей. Теперь официально предупредили всех игроков, что в футболках другого вида спорта выходить нельзя. Правило было и раньше, просто тогда особого внимания ему не уделяли. Зато теперь «Спартак» знают везде. Сколько мне людей из Америки написали под комментариями «Спартак» и поставили сердечко… Тысячи. В основном это писали американцы. Все просили выйти и на следующий матч в футболке. Но приходилось отвечать, что уже не могу по закону», — сказала Потапова в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Даниилу Сальникову и Софии Колодкиной.