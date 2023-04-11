«Азаренко досталось тоже». Потапова — о реакции WTA на выход россиянки в джерси «Спартака»

Российская теннисистка, 25-я ракетка мира Анастасия Потапова рассказала, как отреагировала WTA на появление россиянки на поле в футболке «Спартака».
«Никто ко мне не подходил. Мне одна из супервайзеров WTA, с кем я в хороших отношениях, написала на What`s App и спросила: «Настя, в чём был посыл этого выхода?» Я сказала правду: что болею за клуб, это было в поддержку моего клуба. На что мне сказали: «Окей, мы тебя поняли. Просто, к сожалению, в правилах на соревнованиях WTA мы не можем рекламировать другой спорт». Если бы я вышла в баскетбольном джерси, то тоже было бы нельзя. В ATP нет таких правил, поэтому все выходят в баскетбольных джерси. И всё нормально.
Но действительно прислали фото — скрин из «Книги правил». Формально было нарушение, меня предупредили, но без каких-то санкций.
Мы с Викой (Азаренко. — прим. «Чемпионата») очень долго это обсуждали в Майами, потому что она заступилась за меня. Мы с ней в хороших отношениях, она даже мне подсказывает какие-то вещи. Вика ведь находится в Совете WTA. И она заступилась, так как она делала то же самое. И потом Вику предупредили тоже. Досталось и ей. Теперь официально предупредили всех игроков, что в футболках другого вида спорта выходить нельзя. Правило было и раньше, просто тогда особого внимания ему не уделяли. Зато теперь «Спартак» знают везде. Сколько мне людей из Америки написали под комментариями «Спартак» и поставили сердечко… Тысячи. В основном это писали американцы. Все просили выйти и на следующий матч в футболке. Но приходилось отвечать, что уже не могу по закону», — сказала Потапова в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Даниилу Сальникову и Софии Колодкиной.
- 11 апреля 2023
-
11:05
-
10:40
-
10:35
-
10:30
-
10:15
-
09:50
-
08:15
-
08:00
-
02:42
-
01:02
- 10 апреля 2023
-
23:22
-
23:00
-
23:00
-
22:29
-
22:00
-
21:30
-
21:20
-
20:50
-
20:35
-
19:59
-
19:23
-
19:10
-
18:44
-
18:11
-
17:54
-
17:11
-
16:24
-
15:36
-
15:27
-
15:13
-
14:44
-
14:12
-
14:09
-
13:24
-
13:14