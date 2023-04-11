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Потапова рассказала, почему пропустила старт грунтового сезона

Потапова рассказала, почему пропустила старт грунтового сезона
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Российская теннисистка, 25-я ракетка мира Анастасия Потапова рассказала, почему не приняла участия в старте грунтового сезона.

«Три причины. Одна из них – к сожалению, надо было лететь в Москву, потому что у меня заканчивается шенгенская виза. Это такой технический момент, для которого мне обязательно надо было выбрать время – когда лететь в Москву. Потому что иначе на «Ролан Гаррос» я уже не смогу летать в Европу. И тут либо я рискую Мадридом и Римом, которые бы не хотелось пропускать, либо Чарльстоном – первый турнир на грунте. Что, в общем-то, терпимо.

Вторая причина была в том, что я находилась в поездке с Лиона – а это начало февраля, и это была неделя за неделей. Единственное, в Дубае, как к счастью оказалось, хотя нельзя так говорить, я сильно заболела и пропустила неделю. Но эта неделя была ужасной – честно, думала, что умру. А так я играла неделю за неделей без остановки. И, конечно, когда такие долгие серии, то надо делать паузу.

Ну а третья причина – это переход с харда на грунт. Если бы турнир в Майами не сложился так успешно, то, наверное, был бы смысл поехать дальше в Чарльстон, потому что было бы время адаптироваться на новом покрытии. Но, к сожалению, я не могу так рисковать моим голеностопом, моей травмой. Это очень опасно, и мне надо чуть больше времени, чтобы плавно начать играть на новом покрытии», — сказала Потапова в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Даниилу Сальникову и Софии Колодкиной.

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