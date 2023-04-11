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Новак Джокович — Иван Гахов: текстовая онлайн-трансляция «Мастерса» в Монте-Карло

Новак Джокович — Иван Гахов: текстовая онлайн-трансляция «Мастерса» в Монте-Карло
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Сегодня, 11 апреля, российский теннисист Иван Гахов, начавший соревнования с квалификации, в матче второго круга грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако) сразится с первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем. Поединок поставлен третьим запуском на центральном корте, носящем имя Ренье III, и начнётся приблизительно в 15:00 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Новак Джокович – Иван Гахов во втором круге «Мастерса» в Монте-Карло.

Монте-Карло. 2-й круг
11 апреля 2023, вторник. 15:00 МСК
Новак Джокович
1
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Иван Гахов
198
Россия
Иван Гахов
И. Гахов

Джокович и Гахов никогда ранее друг с другом не играли. У Ивана это вообще лишь второй турнир ATP, на котором он выступает в основной сетке. В первом круге Гахов обыграл американца Маккензи Макдональда (7:6 (8:6), 2:6, 6:3), перед этим успешно пройдя квалификацию. Для Джоковича это будет первый матч с 3 марта, когда он уступил Даниилу Медведеву в полуфинале турнира в Дубае.

Призовой фонд «Мастерса» в Монте-Карло — € 5 779 335. Победитель получит 1000 рейтинговых очков и € 892 590 призовыми.

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