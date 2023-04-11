Новак Джокович — Иван Гахов: текстовая онлайн-трансляция «Мастерса» в Монте-Карло

Сегодня, 11 апреля, российский теннисист Иван Гахов, начавший соревнования с квалификации, в матче второго круга грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако) сразится с первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем. Поединок поставлен третьим запуском на центральном корте, носящем имя Ренье III, и начнётся приблизительно в 15:00 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Новак Джокович – Иван Гахов во втором круге «Мастерса» в Монте-Карло.

Джокович и Гахов никогда ранее друг с другом не играли. У Ивана это вообще лишь второй турнир ATP, на котором он выступает в основной сетке. В первом круге Гахов обыграл американца Маккензи Макдональда (7:6 (8:6), 2:6, 6:3), перед этим успешно пройдя квалификацию. Для Джоковича это будет первый матч с 3 марта, когда он уступил Даниилу Медведеву в полуфинале турнира в Дубае.

Призовой фонд «Мастерса» в Монте-Карло — € 5 779 335. Победитель получит 1000 рейтинговых очков и € 892 590 призовыми.