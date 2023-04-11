Циципас: грунт — словно полотно художника, на котором можно рисовать

Греческий теннисист, 3-я ракетка мира Стефанос Циципас рассказал о симпатии к турнирам, проводящимся на грунтовом покрытии.
«Грунт даёт возможность быть более творческим и делает аспект стратегии в игре гораздо более актуальным, чем на бетонном покрытии. Когда поле харда быстрое, почти невозможно что-либо придумать в нескольких бросках, нужно понимать сразу, как подойти к мячу, чтобы его ударить.
На грунте можно открывать разные углы удара, думать о том, что лучше сделать на поле. Короче говоря, можно создавать в игре тактический смысл. Эта поверхность похожа на холст художника, на котором можно рисовать и демонстрировать всю красоту спорта. Грунт раскрывает самый чистый и красивый теннис, который только может быть», – цитирует Циципаса итальянское издание oasport.it со ссылкой на французскую газету «L’Équipe».
Во вторник, 11 апреля, Стефанос Циципас проведёт первый в этом году матч на грунтовом покрытии в рамках турнира в Монте-Карло. Греческий теннисист сыграет против француза Бенжамена Бонзи.
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