Сонего за 3 часа одолел Умбера, чтобы стать первым соперником Медведева в Монте-Карло
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Итальянский теннисист Лоренцо Сонего вышел во второй круг турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако). В стартовом матче основной сетки соревнований Сонего, получивший уайлд-кард от организаторов, нанёс поражение представителю Франции Уго Умберу, начавшему турнир с квалификации, со счётом 3:6, 7:5, 7:5. Встреча продолжалась 3 часа.
Сонего подал четыре эйса, трижды ошибся на подаче и реализовал 5 из 7 брейк-пойнтов. Умбер дважды подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 4 из 10 брейк-пойнтов.
Сонего взял реванш у Умбера за поражение на «Мастерсе» в Канаде в 2021 году.
За выход в третий круг «Мастерса» в Монте-Карло Сонего сыграет с третьим сеяным россиянином Даниилом Медведевым, для которого это будет первый матч на турнире.
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