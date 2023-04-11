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Сонего за 3 часа одолел Умбера, чтобы стать первым соперником Медведева в Монте-Карло

Сонего за 3 часа одолел Умбера, чтобы стать первым соперником Медведева в Монте-Карло
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Итальянский теннисист Лоренцо Сонего вышел во второй круг турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако). В стартовом матче основной сетки соревнований Сонего, получивший уайлд-кард от организаторов, нанёс поражение представителю Франции Уго Умберу, начавшему турнир с квалификации, со счётом 3:6, 7:5, 7:5. Встреча продолжалась 3 часа.

Сонего подал четыре эйса, трижды ошибся на подаче и реализовал 5 из 7 брейк-пойнтов. Умбер дважды подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 4 из 10 брейк-пойнтов.

Сонего взял реванш у Умбера за поражение на «Мастерсе» в Канаде в 2021 году.

За выход в третий круг «Мастерса» в Монте-Карло Сонего сыграет с третьим сеяным россиянином Даниилом Медведевым, для которого это будет первый матч на турнире.

Монте-Карло. 1-й круг
11 апреля 2023, вторник. 12:10 МСК
Уго Умбер
79
Франция
Уго Умбер
У. Умбер
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		5 5
3 		7 7
         
Лоренцо Сонего
45
Италия
Лоренцо Сонего
Л. Сонего
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