Хачанов отдал только четыре гейма Давидович-Фокине на старте «Мастерса» в Монте-Карло

Российский теннисист Карен Хачанов вышел во второй круг турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако). В стартовом матче девятый сеяный Хачанов нанёс поражение испанцу Алехандро Давидович-Фокине со счётом 6:2, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 14 минут.
Хачанов один раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал все четыре брейк-пойнта. Давидович-Фокина подал один эйс, один раз ошибся на подаче и не использовал три возможности взять подачу соперника.
«Чемпионат» вёл прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Карен Хачанов – Алехандро Давидович-Фокина в первом круге «Мастерса» в Монте-Карло.
За выход в третий круг Хачанов сыграет с победителем матча между британцем Даниэлем Эвансом и белорусом Ильёй Ивашко, начавшим соревнования с квалификации.
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