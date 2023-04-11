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Хачанов отдал только четыре гейма Давидович-Фокине на старте «Мастерса» в Монте-Карло

Хачанов отдал только четыре гейма Давидович-Фокине на старте «Мастерса» в Монте-Карло
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Российский теннисист Карен Хачанов вышел во второй круг турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако). В стартовом матче девятый сеяный Хачанов нанёс поражение испанцу Алехандро Давидович-Фокине со счётом 6:2, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 14 минут.

Хачанов один раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал все четыре брейк-пойнта. Давидович-Фокина подал один эйс, один раз ошибся на подаче и не использовал три возможности взять подачу соперника.

«Чемпионат» вёл прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Карен Хачанов – Алехандро Давидович-Фокина в первом круге «Мастерса» в Монте-Карло.

За выход в третий круг Хачанов сыграет с победителем матча между британцем Даниэлем Эвансом и белорусом Ильёй Ивашко, начавшим соревнования с квалификации.

Монте-Карло. 1-й круг
11 апреля 2023, вторник. 14:40 МСК
Алехандро Давидович-Фокина
24
Испания
Алехандро Давидович-Фокина
А. Давидович-Фокина
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		2  
6 		6  
         
Карен Хачанов
12
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
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