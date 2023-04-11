Хачанов отдал только четыре гейма Давидович-Фокине на старте «Мастерса» в Монте-Карло

Российский теннисист Карен Хачанов вышел во второй круг турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако). В стартовом матче девятый сеяный Хачанов нанёс поражение испанцу Алехандро Давидович-Фокине со счётом 6:2, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 14 минут.

Хачанов один раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал все четыре брейк-пойнта. Давидович-Фокина подал один эйс, один раз ошибся на подаче и не использовал три возможности взять подачу соперника.

«Чемпионат» вёл прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Карен Хачанов – Алехандро Давидович-Фокина в первом круге «Мастерса» в Монте-Карло.

За выход в третий круг Хачанов сыграет с победителем матча между британцем Даниэлем Эвансом и белорусом Ильёй Ивашко, начавшим соревнования с квалификации.