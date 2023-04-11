Рублёв вышел в третий круг «Мастерса» в Монте-Карло, одолев Мунара

Российский теннисист Андрей Рублёв вышел в третий круг турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако). В матче второго круга соревнований пятый сеяный Рублёв нанёс поражение испанцу Хауме Мунару со счётом 4:6, 6:2, 6:2. Встреча продолжалась 2 часа 15 минут.

Рублёв один раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 6 из 10 брейк-пойнтов. Мунар подал один эйс, сделал три двойные ошибки на подаче и реализовал три брейк-пойнта.

«Чемпионат» вёл прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Андрей Рублёв – Хауме Мунар во втором круге «Мастерса» в Монте-Карло.

Рублёв вышел вперёд в личном противостоянии с Мунаром в официальных матчах на уровне АТР – 2-1. Обе предыдущие встречи соперников состоялись в 2018 году.