Рублёв вышел в третий круг «Мастерса» в Монте-Карло, одолев Мунара
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Российский теннисист Андрей Рублёв вышел в третий круг турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако). В матче второго круга соревнований пятый сеяный Рублёв нанёс поражение испанцу Хауме Мунару со счётом 4:6, 6:2, 6:2. Встреча продолжалась 2 часа 15 минут.
Рублёв один раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 6 из 10 брейк-пойнтов. Мунар подал один эйс, сделал три двойные ошибки на подаче и реализовал три брейк-пойнта.
«Чемпионат» вёл прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Андрей Рублёв – Хауме Мунар во втором круге «Мастерса» в Монте-Карло.
Рублёв вышел вперёд в личном противостоянии с Мунаром в официальных матчах на уровне АТР – 2-1. Обе предыдущие встречи соперников состоялись в 2018 году.
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