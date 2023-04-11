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Рублёв вышел в третий круг «Мастерса» в Монте-Карло, одолев Мунара

Рублёв вышел в третий круг «Мастерса» в Монте-Карло, одолев Мунара
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Российский теннисист Андрей Рублёв вышел в третий круг турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако). В матче второго круга соревнований пятый сеяный Рублёв нанёс поражение испанцу Хауме Мунару со счётом 4:6, 6:2, 6:2. Встреча продолжалась 2 часа 15 минут.

Рублёв один раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 6 из 10 брейк-пойнтов. Мунар подал один эйс, сделал три двойные ошибки на подаче и реализовал три брейк-пойнта.

«Чемпионат» вёл прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Андрей Рублёв – Хауме Мунар во втором круге «Мастерса» в Монте-Карло.

Рублёв вышел вперёд в личном противостоянии с Мунаром в официальных матчах на уровне АТР – 2-1. Обе предыдущие встречи соперников состоялись в 2018 году.

Монте-Карло. 2-й круг
11 апреля 2023, вторник. 14:35 МСК
Андрей Рублёв
6
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		6 6
6 		2 2
         
Хауме Мунар
83
Испания
Хауме Мунар
Х. Мунар
Комментарии
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