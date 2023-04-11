Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Андрей Рублёв одержал 250-ю победу в ATP-туре, обыграв Мунара в Монте-Карло

Шестая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв одержал юбилейную, 250-ю победу в ATP-туре, обыграв в матче второго круга грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако) испанца Хауме Мунара (83-й в рейтинге ATP). Игра завершилась победой российского теннисиста со счётом 4:6, 6:2, 6:2.

Из действующих российских игроков по количеству побед в туре Рублёва опережает только Даниил Медведев, у которого их 296. Третьим идёт Карен Хачанов – 223.

Следующий соперник Андрея Рублёва на турнире в Монако будет выявлен в противостоянии Карена Хачанова с победителем матча между британцем Даниэлем Эвансом и белорусом Ильёй Ивашко.

Грунтовый турнир серии «Мастерс» проходит в Монте-Карло (Монако) с 9 по 16 апреля. Общий призовой фонд соревнований превышает € 5,779 млн. Действующим победителем является грек Стефанос Циципас.