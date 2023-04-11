Андрей Рублёв одержал 250-ю победу в ATP-туре, обыграв Мунара в Монте-Карло

Шестая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв одержал юбилейную, 250-ю победу в ATP-туре, обыграв в матче второго круга грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако) испанца Хауме Мунара (83-й в рейтинге ATP). Игра завершилась победой российского теннисиста со счётом 4:6, 6:2, 6:2.
Из действующих российских игроков по количеству побед в туре Рублёва опережает только Даниил Медведев, у которого их 296. Третьим идёт Карен Хачанов – 223.
Следующий соперник Андрея Рублёва на турнире в Монако будет выявлен в противостоянии Карена Хачанова с победителем матча между британцем Даниэлем Эвансом и белорусом Ильёй Ивашко.
Грунтовый турнир серии «Мастерс» проходит в Монте-Карло (Монако) с 9 по 16 апреля. Общий призовой фонд соревнований превышает € 5,779 млн. Действующим победителем является грек Стефанос Циципас.
- 11 апреля 2023
-
17:07
-
16:54
-
15:58
-
15:15
-
14:23
-
12:49
-
12:40
-
12:10
-
12:00
-
11:30
-
11:05
-
10:40
-
10:35
-
10:30
-
10:15
-
09:50
-
08:15
-
08:00
-
02:42
-
01:02
- 10 апреля 2023
-
23:22
-
23:00
-
23:00
-
22:29
-
22:00
-
21:30
-
21:20
-
20:50
-
20:35
-
19:59
-
19:23
-
19:10
-
18:44
-
18:11
-
17:54