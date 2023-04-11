Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Андрей Рублёв одержал 250-ю победу в ATP-туре, обыграв Мунара в Монте-Карло

Андрей Рублёв одержал 250-ю победу в ATP-туре, обыграв Мунара в Монте-Карло
Аудио-версия:
Комментарии

Шестая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв одержал юбилейную, 250-ю победу в ATP-туре, обыграв в матче второго круга грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако) испанца Хауме Мунара (83-й в рейтинге ATP). Игра завершилась победой российского теннисиста со счётом 4:6, 6:2, 6:2.

Из действующих российских игроков по количеству побед в туре Рублёва опережает только Даниил Медведев, у которого их 296. Третьим идёт Карен Хачанов – 223.

Следующий соперник Андрея Рублёва на турнире в Монако будет выявлен в противостоянии Карена Хачанова с победителем матча между британцем Даниэлем Эвансом и белорусом Ильёй Ивашко.

Грунтовый турнир серии «Мастерс» проходит в Монте-Карло (Монако) с 9 по 16 апреля. Общий призовой фонд соревнований превышает € 5,779 млн. Действующим победителем является грек Стефанос Циципас.

Монте-Карло. 2-й круг
11 апреля 2023, вторник. 14:35 МСК
Андрей Рублёв
6
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		6 6
6 		2 2
         
Хауме Мунар
83
Испания
Хауме Мунар
Х. Мунар
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023