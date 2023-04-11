Гахов на тай-брейке проиграл первый сет матча с Джоковичем на турнире в Монте-Карло

В эти минуты проходит матч второго круга грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако), в котором российский теннисист Иван Гахов (198-й в рейтинге ATP) встречается с первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем.
Позади первый сет, который завершился победой сербского теннисиста со счётом 7:6 (7:5). Стоит отметить, что первая партия в игре прошла в очень упорной борьбе. При счёте 3:3 Гахову даже удалось повести в счёте, забрав седьмой гейм на подаче соперника, однако потом Джокович сделал обратный брейк, после чего довёл дело до победы.
«Чемпионат» проводит прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Новак Джокович – Иван Гахов.
Напомним, это первая личная встреча между теннисистами. Для Ивана Гахова этот «Мастерс» является лишь вторым турниром ATP, на котором он выступает в основной сетке. В первом круге россиянин обыграл американца Маккензи Макдональда (7:6 (8:6), 2:6, 6:3), перед этим успешно пройдя квалификацию.
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