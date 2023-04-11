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Гахов на тай-брейке проиграл первый сет матча с Джоковичем на турнире в Монте-Карло

Гахов на тай-брейке проиграл первый сет матча с Джоковичем на турнире в Монте-Карло
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В эти минуты проходит матч второго круга грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако), в котором российский теннисист Иван Гахов (198-й в рейтинге ATP) встречается с первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем.

Позади первый сет, который завершился победой сербского теннисиста со счётом 7:6 (7:5). Стоит отметить, что первая партия в игре прошла в очень упорной борьбе. При счёте 3:3 Гахову даже удалось повести в счёте, забрав седьмой гейм на подаче соперника, однако потом Джокович сделал обратный брейк, после чего довёл дело до победы.

«Чемпионат» проводит прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Новак Джокович – Иван Гахов.

Напомним, это первая личная встреча между теннисистами. Для Ивана Гахова этот «Мастерс» является лишь вторым турниром ATP, на котором он выступает в основной сетке. В первом круге россиянин обыграл американца Маккензи Макдональда (7:6 (8:6), 2:6, 6:3), перед этим успешно пройдя квалификацию.

Монте-Карло. 2-й круг
11 апреля 2023, вторник. 17:10 МСК
Новак Джокович
1
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
2-й сет
1 : 0
1 2 3
         
7 7 		1  
6 5 		1  
         
Иван Гахов
198
Россия
Иван Гахов
И. Гахов
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