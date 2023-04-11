Музетти победил Кецмановича и вышел во второй круг «Мастерса» в Монте-Карло

21-я ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти одержал победу над 34-й ракеткой мира сербским спортсменом Миомиром Кецмановичем и вышел во второй круг грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако).

В стартовом матче основной сетки соревнований Музетти нанёс поражение Кецмановичу со счётом 7:6 (7:1), 6:0. Встреча продолжалась 1 час 30 минут.

Музетти подал пять эйсов, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из трёх. Кецманович один раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта из двух.

За выход в третий круг «Мастерса» в Монте-Карло Музетти сыграет с итальянским теннисистом Лукой Нарди, который в первом матче обыграл польского спортсмена Валентена Вашеро.