Музетти победил Кецмановича и вышел во второй круг «Мастерса» в Монте-Карло
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21-я ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти одержал победу над 34-й ракеткой мира сербским спортсменом Миомиром Кецмановичем и вышел во второй круг грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако).
В стартовом матче основной сетки соревнований Музетти нанёс поражение Кецмановичу со счётом 7:6 (7:1), 6:0. Встреча продолжалась 1 час 30 минут.
Музетти подал пять эйсов, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из трёх. Кецманович один раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта из двух.
За выход в третий круг «Мастерса» в Монте-Карло Музетти сыграет с итальянским теннисистом Лукой Нарди, который в первом матче обыграл польского спортсмена Валентена Вашеро.
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