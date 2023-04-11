Видеообзор победы Новака Джоковича над Иваном Гаховым на «Мастерсе» в Монте-Карло

Российский теннисист Иван Гахов (198-й в рейтинге ATP) уступил 21-кратному чемпиону турниров «Большого шлема», первой ракетке мира сербу Новаку Джоковичу в матче второго круга грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло – 6:7 (5:7), 2:6.

«Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с лучшими моментами встречи.

Видео доступно на канале Tennis TV. Права на видео принадлежат ATP.

Общая продолжительность матча составила 1 час 48 минут. По ходу игры серб четыре раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Гахова пять эйсов, семь двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из четырёх.

Напомним, это первая личная встреча между теннисистами. Для Ивана Гахова этот «Мастерс» стал лишь вторым турниром ATP, на котором он выступил в основной сетке. В первом круге россиянин обыграл американца Маккензи Макдональда (7:6 (8:6), 2:6, 6:3), перед этим успешно пройдя квалификацию.