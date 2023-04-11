Циципас на отказе соперника вышел в следующую стадию «Мастерса» в Монте-Карло

Третья ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас вышел в следующий раунд грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако), пройдя во втором круге отказавшегося продолжать матч француза Бенжамена Бонзи (48-й в рейтинге ATP).

Во время первого сета при счёте 4-1 в пользу греческого теннисиста Бонзи взял паузу, после чего принял решение не продолжать участие в матче. Общая продолжительность встречи составила 24 минуты. За это время Циципас один раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал единственный брейк-пойнт. На счету Бонзи один эйс и одна двойная ошибка.

Следующим соперником Циципаса на турнире в Монако станет победитель противостояния Алексея Попырина (Австралия, Q) и Николаса Джарри (Чили).

Грунтовый турнир серии «Мастерс» проходит в Монте-Карло (Монако) с 9 по 16 апреля. Общий призовой фонд соревнований превышает € 5,779 млн. Стефанос Циципас является действующим победителем.