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Циципас на отказе соперника вышел в следующую стадию «Мастерса» в Монте-Карло

Циципас на отказе соперника вышел в следующую стадию «Мастерса» в Монте-Карло
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Третья ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас вышел в следующий раунд грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако), пройдя во втором круге отказавшегося продолжать матч француза Бенжамена Бонзи (48-й в рейтинге ATP).

Во время первого сета при счёте 4-1 в пользу греческого теннисиста Бонзи взял паузу, после чего принял решение не продолжать участие в матче. Общая продолжительность встречи составила 24 минуты. За это время Циципас один раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал единственный брейк-пойнт. На счету Бонзи один эйс и одна двойная ошибка.

Следующим соперником Циципаса на турнире в Монако станет победитель противостояния Алексея Попырина (Австралия, Q) и Николаса Джарри (Чили).

Грунтовый турнир серии «Мастерс» проходит в Монте-Карло (Монако) с 9 по 16 апреля. Общий призовой фонд соревнований превышает € 5,779 млн. Стефанос Циципас является действующим победителем.

Монте-Карло. 2-й круг
11 апреля 2023, вторник. 19:20 МСК
Бенжамен Бонзи
48
Франция
Бенжамен Бонзи
Б. Бонзи
Окончен
0 : 0
Rt
1 2 3
         
1 		   
4 		   
         
Стефанос Циципас
3
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
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