Циципас на отказе соперника вышел в следующую стадию «Мастерса» в Монте-Карло

Третья ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас вышел в следующий раунд грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако), пройдя во втором круге отказавшегося продолжать матч француза Бенжамена Бонзи (48-й в рейтинге ATP).
Во время первого сета при счёте 4-1 в пользу греческого теннисиста Бонзи взял паузу, после чего принял решение не продолжать участие в матче. Общая продолжительность встречи составила 24 минуты. За это время Циципас один раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал единственный брейк-пойнт. На счету Бонзи один эйс и одна двойная ошибка.
Следующим соперником Циципаса на турнире в Монако станет победитель противостояния Алексея Попырина (Австралия, Q) и Николаса Джарри (Чили).
Грунтовый турнир серии «Мастерс» проходит в Монте-Карло (Монако) с 9 по 16 апреля. Общий призовой фонд соревнований превышает € 5,779 млн. Стефанос Циципас является действующим победителем.
- 11 апреля 2023
-
20:21
-
20:06
-
19:55
-
19:32
-
19:32
-
19:01
-
18:50
-
18:23
-
18:23
-
17:07
-
16:54
-
15:58
-
15:15
-
14:23
-
12:49
-
12:40
-
12:10
-
12:00
-
11:30
-
11:05
-
10:40
-
10:35
-
10:30
-
10:15
-
09:50
-
08:15
-
08:00
-
02:42
-
01:02
- 10 апреля 2023
-
23:22
-
23:00
-
23:00
-
22:29
-
22:00
-
21:30