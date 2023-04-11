Джокович — Гахову: ты играл хорошо, хочу видеть тебя в туре

Российский теннисист Иван Гахов (198-й в рейтинге ATP) уступил 21-кратному чемпиону турниров «Большого шлема», первой ракетке мира сербу Новаку Джоковичу в матче второго круга грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло – 6:7 (5:7), 2:6.

После игры теннисисты обменялись репликами во время рукопожатия у сетки.

– Ты играл хорошо, друг. Я хочу видеть тебя в туре, – сказал Джокович.

– Ты лучший. Надеюсь ещё не раз с тобой сыграть, – ответил Гахов.

Напомним, это первая личная встреча между теннисистами. Для Ивана Гахова этот «Мастерс» стал лишь вторым турниром ATP, на котором он выступил в основной сетке. В первом круге россиянин обыграл американца Маккензи Макдональда (7:6 (8:6), 2:6, 6:3), перед этим успешно пройдя квалификацию. Для Джоковича это был первый матч с 3 марта, когда он уступил Даниилу Медведеву в полуфинале турнира в Дубае.