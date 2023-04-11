Андрей Рублёв поцеловал сетку после удачного отскока в матче с Мунаром

Шестая ракетка мира россиянин Андрей Рублёв вышел в следующую стадию турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако), обыграв матче второго круга испанца Хауме Мунара со счётом 4:6, 6:2, 6:2. Стоит отметить, что эта победа стала для Рублёва 250-й в профессиональном туре.

Встреча продолжалась 2 часа 15 минут. В одном из моментов после не самого точного удара от российского теннисиста мяч задел сетку, однако не без удачи всё же отскочил на половину корта соперника. После этого Рублёв подошел к сетке и поцеловал её. Этот момент попал в трансляцию.

Видео доступно на канале Tennis TV. Права на видео принадлежат ATP.

Следующим соперником Андрея Рублёва на турнире в Монако станет победитель противостояния россиянина Карена Хачанова с белорусом Ильёй Ивашко.

Грунтовый турнир серии «Мастерс» проходит в Монте-Карло (Монако) с 9 по 16 апреля. Общий призовой фонд соревнований превышает € 5,779 млн. Действующим победителем является грек Стефанос Циципас.