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Хуркач победил Дрэйпера и вышел во второй круг «Мастерса» в Монте-Карло

13-я ракетка мира польский теннисист Хуберт Хуркач одержал победу в первом круге над 56-й ракеткой мира британцем Джеком Дрэйпером и вышел во второй круг грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако).

В стартовом матче основной сетки соревнований Хуркач нанёс поражение Дрэйперу со счётом 6:3, 6:7 (3:7), 7:5. Встреча продолжалась 2 часа 29 минут.

Хуркач подал 20 эйсов, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из семи. Дрэйпер пять раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из восьми.

За выход в третий круг «Мастерса» в Монте-Карло Хуркач сыграет с победителем пары Диего Шварцман (Аргентина) — Янник Синнер (Италия).

Грунтовый турнир серии «Мастерс» проходит в Монте-Карло (Монако) с 9 по 16 апреля. Общий призовой фонд соревнований превышает € 5,779 млн. Стефанос Циципас является действующим победителем.