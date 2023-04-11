Монте-Карло-2023, мужчины: турнирная сетка и результаты матчей третьего игрового дня

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Cегодня, 11 апреля, в Монте-Карло (Монако) завершился третий игровой день теннисного турнира серии «Мастерс». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами данных соревнований.

Теннис. «Мастерс» в Монте-Карло. Результаты третьего игрового дня

Александр Зверев (Германия, 13) – Александр Бублик (Казахстан) — 3:6, 6:2, 6:4

Григор Димитров (Болгария) – Бен Шелтон (США) — 6:1, 3:6, 6:3

Карен Хачанов (Россия, 9) – Алехандро Давидович-Фокина (Испания) – 6:2, 6:2

Андрей Рублёв (Россия, 5) – Хауме Мунар (Испания) – 4:6, 6:2, 6:2

Новак Джокович (Сербия, 1) – Иван Гахов (Россия, Q) — 7:6 (7:5), 6:2.

Стефанос Циципас (Греция, 2) – Бенжамен Бонзи (Франция) – 4:1, Rt

Грунтовый турнир серии «Мастерс» проходит в Монте-Карло (Монако) с 9 по 16 апреля. Общий призовой фонд соревнований превышает € 5,779 млн. Победитель получит 1000 рейтинговых очков и € 892 590 призовыми. Действующим чемпионом является Стефанос Циципас.