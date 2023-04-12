Монте-Карло-2023: расписание и примерное время начала матчей четвёртого игрового дня

Сегодня, 12 апреля, в Монте-Карло (Монако) стартует четвёртый игровой день теннисного турнира серии «Мастерс». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с примерным расписанием данных соревнований.
Теннис. «Мастерс» в Монте-Карло. Расписание четвёртого игрового дня
Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды) – Каспер Рууд (Норвегия, 4) — начало в 12:00 мск.
Роберто Баутиста-Агут (Испания) – Александр Зверев (Германия, 13) — начало в 12:00 мск.
Диего Шварцман (Аргентина) – Янник Синнер (Италия, 7) — примерно в 13:30 мск.
Илья Ивашко (Белоруссия, Q) – Карен Хачанов (Россия, 9) — примерно в 13:30 мск.
Тейлор Фритц (США, 8) – Стэн Вавринка (Швейцария, WC) — примерно в 15:00 мск.
Даниил Медведев (Россия, 3) – Лоренцо Сонего (Италия, WC) — примерно в 15:00 мск.
Доминик Тим (Австрия, WC) – Хольгер Руне (Дания, 6) — примерно в 16:30 мск.
Полное расписание матчей доступно здесь.
- 12 апреля 2023
-
08:00
-
00:21
- 11 апреля 2023
-
23:00
-
22:58
-
21:25
-
21:14
-
21:06
-
20:21
-
20:06
-
19:55
-
19:32
-
19:32
-
19:01
-
18:50
-
18:23
-
18:23
-
17:07
-
16:54
-
15:58
-
15:15
-
14:23
-
12:49
-
12:40
-
12:10
-
12:00
-
11:30
-
11:05
-
10:40
-
10:35
-
10:30
-
10:15
-
09:50
-
08:15
-
08:00
-
02:42