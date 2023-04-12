Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Монте-Карло-2023: расписание и примерное время начала матчей четвёртого игрового дня

Монте-Карло-2023: расписание и примерное время начала матчей четвёртого игрового дня
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 12 апреля, в Монте-Карло (Монако) стартует четвёртый игровой день теннисного турнира серии «Мастерс». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с примерным расписанием данных соревнований.

Теннис. «Мастерс» в Монте-Карло. Расписание четвёртого игрового дня

Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды) – Каспер Рууд (Норвегия, 4) — начало в 12:00 мск.
Роберто Баутиста-Агут (Испания) – Александр Зверев (Германия, 13) — начало в 12:00 мск.
Диего Шварцман (Аргентина) – Янник Синнер (Италия, 7) — примерно в 13:30 мск.
Илья Ивашко (Белоруссия, Q) – Карен Хачанов (Россия, 9) — примерно в 13:30 мск.
Тейлор Фритц (США, 8) – Стэн Вавринка (Швейцария, WC) — примерно в 15:00 мск.
Даниил Медведев (Россия, 3) – Лоренцо Сонего (Италия, WC) — примерно в 15:00 мск.
Доминик Тим (Австрия, WC) – Хольгер Руне (Дания, 6) — примерно в 16:30 мск.

Полное расписание матчей доступно здесь.

Материалы по теме
198-я ракетка мира Гахов дал бой Джоковичу! А Медведев узнал 1-го соперника в Монте-Карло
198-я ракетка мира Гахов дал бой Джоковичу! А Медведев узнал 1-го соперника в Монте-Карло
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023