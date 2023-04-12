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Монте-Карло-2023: расписание и примерное время начала матчей четвёртого игрового дня

Сегодня, 12 апреля, в Монте-Карло (Монако) стартует четвёртый игровой день теннисного турнира серии «Мастерс». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с примерным расписанием данных соревнований.

Теннис. «Мастерс» в Монте-Карло. Расписание четвёртого игрового дня

Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды) – Каспер Рууд (Норвегия, 4) — начало в 12:00 мск.

Роберто Баутиста-Агут (Испания) – Александр Зверев (Германия, 13) — начало в 12:00 мск.

Диего Шварцман (Аргентина) – Янник Синнер (Италия, 7) — примерно в 13:30 мск.

Илья Ивашко (Белоруссия, Q) – Карен Хачанов (Россия, 9) — примерно в 13:30 мск.

Тейлор Фритц (США, 8) – Стэн Вавринка (Швейцария, WC) — примерно в 15:00 мск.

Даниил Медведев (Россия, 3) – Лоренцо Сонего (Италия, WC) — примерно в 15:00 мск.

Доминик Тим (Австрия, WC) – Хольгер Руне (Дания, 6) — примерно в 16:30 мск.

Полное расписание матчей доступно здесь.