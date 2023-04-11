Гахов — о Медведеве: он всегда хочет побеждать и живёт каждым моментом

198-я ракетка мира российский спортсмен Иван Гахов рассказал об общении с другими теннисистами из России — Андреем Рублёвым, Даниилом Медведевым и Кареном Хачановым.
«В прошлом году он (Андрей Рублёв. — Прим. «Чемпионата») помог мне с одеждой, потому что у меня нет таких спонсоров. Даниил (Медведев. — Прим. «Чемпионата») также мой очень хороший друг, потому что мы вместе играем в некоторые игры по телефону или на PlayStation. Карен (Хачанов. — Прим. «Чемпионата») здесь поздравлял меня после каждой победы, так что между нами хорошая дружба.
С Даниилом мы пытаемся построить нашу футбольную команду, и это зависит от того, как её игроки покажут себя в реальной жизни, особенно в английской Премьер-лиге. Вот почему мы много следим за ней, потому что играем со многими друзьями. У Даниила такая же страсть играть свободно в этих футбольных матчах, как и на теннисном корте, поэтому его боевой дух просто невероятен. Он всегда хочет побеждать и живёт каждым моментом», — сказал Гахов ATP Tour.
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