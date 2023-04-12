Рублёв — о волевой победе: думал: «Не может быть, я могу вылететь в первом круге Монако»

Шестая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал волевую победу в матче второго круга грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако) над испанцем Хауме Мунаром — 4:6, 6:2, 6:2.
«После первого сета было ощущение: «Не может быть, я могу вылететь в первом раунде Монако». Затем, не знаю, я начал чувствовать, что должен что-то изменить, мне нужно было играть более агрессивно. Я не мог разгонять атаки, потому что он гораздо лучше двигался. В итоге он выжидал подходящий момент и без особых усилий менял направление, потому что я не оказывал на него должного давления», — приводит слова Рублёва пресс-служба ATP.
Следующим соперником Андрея Рублёва на турнире в Монако станет победитель противостояния россиянина Карена Хачанова с белорусом Ильёй Ивашко.
Грунтовый турнир серии «Мастерс» проходит в Монте-Карло (Монако) с 9 по 16 апреля. Общий призовой фонд соревнований превышает € 5,779 млн. Действующим победителем является грек Стефанос Циципас.
- 12 апреля 2023
-
00:21
- 11 апреля 2023
-
23:00
-
22:58
-
21:25
-
21:14
-
21:06
-
20:21
-
20:06
-
19:55
-
19:32
-
19:32
-
19:01
-
18:50
-
18:23
-
18:23
-
17:07
-
16:54
-
15:58
-
15:15
-
14:23
-
12:49
-
12:40
-
12:10
-
12:00
-
11:30
-
11:05
-
10:40
-
10:35
-
10:30
-
10:15
-
09:50
-
08:15
-
08:00
-
02:42
-
01:02