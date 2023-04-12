Тренер Ваньоцци: Синнер готов выиграть турнир «Большого шлема»

Итальянский тренер Симоне Ваньоцци отметил прогресс соотечественника Янника Синнера и заявил, что 21-летнему теннисисту по силам выиграть турнир «Большого шлема».
«Янник готов выиграть турнир «Большого шлема». Думаю, что он может обыграть любого в отдельном матче. На престижных турнирах с пятисетовым форматом разница может заключаться в том, кто сохранит больше сил во время турнира. К сожалению, пока он доходил только до четвертьфинала на каждом турнире «Большого шлема», но он получил необходимый опыт, чтобы в будущем правильно распределять свои силы.
Я думаю, что он готов к большим победам: самое главное, что теперь у него есть стабильность результатов на самом высоком уровне. Так что, когда представится возможность, я думаю, он будет готов воспользоваться ею», — приводит слова Ваньоцци Sky Sports.
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