Даниил Медведев — Лоренцо Сонего: текстовая онлайн-трансляция «Мастерса» в Монте-Карло
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Сегодня, 12 апреля, пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев в матче второго круга грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако) сразится с 45-й ракеткой мира итальянским спортсменом Лоренцо Сонего. Поединок поставлен на центральном корте, носящем имя Ренье III, и начнётся приблизительно в 15:00 мск.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев — Лоренцо Сонего во втором круге «Мастерса» в Монте-Карло.
Монте-Карло. 2-й круг
12 апреля 2023, среда. 15:00 МСК
5
Даниил Медведев
Д. Медведев
Не начался
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45
Лоренцо Сонего
Л. Сонего
Медведев и Сонего играли друг против друга лишь один раз в первом круге турнира в Аделаиде (Австралия) в январе этого года, где победу одержал российский теннисист.
Призовой фонд «Мастерса» в Монте-Карло — € 5 779 335. Победитель получит 1000 рейтинговых очков и € 892 590 призовыми.
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