Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Даниил Медведев — Лоренцо Сонего: текстовая онлайн-трансляция «Мастерса» в Монте-Карло

Даниил Медведев — Лоренцо Сонего: текстовая онлайн-трансляция «Мастерса» в Монте-Карло
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 12 апреля, пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев в матче второго круга грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако) сразится с 45-й ракеткой мира итальянским спортсменом Лоренцо Сонего. Поединок поставлен на центральном корте, носящем имя Ренье III, и начнётся приблизительно в 15:00 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев — Лоренцо Сонего во втором круге «Мастерса» в Монте-Карло.

Монте-Карло. 2-й круг
12 апреля 2023, среда. 15:00 МСК
Даниил Медведев
5
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Лоренцо Сонего
45
Италия
Лоренцо Сонего
Л. Сонего

Медведев и Сонего играли друг против друга лишь один раз в первом круге турнира в Аделаиде (Австралия) в январе этого года, где победу одержал российский теннисист.

Призовой фонд «Мастерса» в Монте-Карло — € 5 779 335. Победитель получит 1000 рейтинговых очков и € 892 590 призовыми.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023