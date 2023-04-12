Даниил Медведев — Лоренцо Сонего: текстовая онлайн-трансляция «Мастерса» в Монте-Карло

Сегодня, 12 апреля, пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев в матче второго круга грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако) сразится с 45-й ракеткой мира итальянским спортсменом Лоренцо Сонего. Поединок поставлен на центральном корте, носящем имя Ренье III, и начнётся приблизительно в 15:00 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев — Лоренцо Сонего во втором круге «Мастерса» в Монте-Карло.

Медведев и Сонего играли друг против друга лишь один раз в первом круге турнира в Аделаиде (Австралия) в январе этого года, где победу одержал российский теннисист.

Призовой фонд «Мастерса» в Монте-Карло — € 5 779 335. Победитель получит 1000 рейтинговых очков и € 892 590 призовыми.