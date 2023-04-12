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Циципас назвал футбольный клуб, за который болеет

Циципас назвал футбольный клуб, за который болеет
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Третья ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас назвал футбольный клуб, за который болеет с детства.

«Я болею за «Дженоа» с детства. Увлечение началось с видеоигр: я решил, что они будут моей итальянской командой, за которую я буду болеть. Я очень хочу однажды пойти и посмотреть матч на стадионе и поболеть за них», — приводит слова Циципаса Tennis World USA.

Накануне Циципас вышел в третий круг грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако) после отказа француза Бенжамена Бонзи (48-й в рейтинге ATP). Во время первого сета при счёте 4-1 в пользу греческого теннисиста Бонзи взял медицинский перерыв, после которого решил не продолжать матч.

«Дженоа» в текущем сезоне выступает во втором итальянском дивизионе — Серии В.

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