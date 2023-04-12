Джокович: я поблагодарил Гахова за выбор обуви, я видел логотип

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира серб Новак Джокович после победы в матче второго круга грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако) с Иваном Гаховым (198-й в рейтинге ATP) поблагодарил россиянина за выбор обуви. Гахов вышел на корт в кроссовках фирмы Asics, амбассадором которой является Джокович.
«Я поблагодарил его за то, что он надел мою обувь, которую я представляю. Я действительно видел это, я видел его кроссовки. Я видел логотип.
Знаете, я спросил его, хорошо ли ему послужили кроссовки. Он ответил: «Может быть, не сегодня, но в целом да», — приводит слова Джоковича Sportskeeda.
В третьем круге «Мастерса» в Монте-Карло Джокович сыграет с победителем итальянского противостояния Лука Нарди — Лоренцо Музетти.
- 12 апреля 2023
-
14:03
-
13:58
-
13:24
-
13:00
-
12:40
-
11:38
-
11:15
-
11:00
-
10:35
-
10:19
-
10:07
-
08:00
-
00:21
- 11 апреля 2023
-
23:00
-
22:58
-
21:25
-
21:14
-
21:06
-
20:21
-
20:06
-
19:55
-
19:32
-
19:32
-
19:01
-
18:50
-
18:23
-
18:23
-
17:07
-
16:54
-
15:58
-
15:15
-
14:23
-
12:49
-
12:40
-
12:10