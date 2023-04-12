Музетти выиграл 19 геймов подряд и стал следующим соперником Джоковича

21-я ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти одержал победу во втором круге над 159-й ракеткой мира итальянцем Лукой Нарди и вышел в третий круг грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако).
Во втором матче основной сетки соревнований Музетти нанёс поражение Нарди со счётом 6:0, 6:0. Встреча продолжалась 50 минут.
Музетти не подал ни одного эйса, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал шесть брейк-пойнтов из семи. Нарди ни разу не подал навылет, допустил одну двойную ошибку и не реализовал ни одного брейк-пойнта из одной попытки.
За выход в четвёртый круг «Мастерса» в Монте-Карло Музетти сыграет с первой ракеткой мира сербским теннисистом Новаком Джоковичем.
В предыдущей встрече итальянец обыграл Миомира Кецмановича со счётом 7:6 (7:1), 6:0.
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