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Музетти выиграл 19 геймов подряд и стал следующим соперником Джоковича

Музетти выиграл 19 геймов подряд и стал следующим соперником Джоковича
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21-я ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти одержал победу во втором круге над 159-й ракеткой мира итальянцем Лукой Нарди и вышел в третий круг грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако).

Во втором матче основной сетки соревнований Музетти нанёс поражение Нарди со счётом 6:0, 6:0. Встреча продолжалась 50 минут.

Музетти не подал ни одного эйса, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал шесть брейк-пойнтов из семи. Нарди ни разу не подал навылет, допустил одну двойную ошибку и не реализовал ни одного брейк-пойнта из одной попытки.

За выход в четвёртый круг «Мастерса» в Монте-Карло Музетти сыграет с первой ракеткой мира сербским теннисистом Новаком Джоковичем.

В предыдущей встрече итальянец обыграл Миомира Кецмановича со счётом 7:6 (7:1), 6:0.

Монте-Карло. 2-й круг
12 апреля 2023, среда. 13:35 МСК
Лука Нарди
159
Италия
Лука Нарди
Л. Нарди
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
0 		0  
6 		6  
         
Лоренцо Музетти
21
Италия
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
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