Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Синнер на отказе соперника вышел в следующую стадию «Мастерса» в Монте-Карло

Синнер на отказе соперника вышел в следующую стадию «Мастерса» в Монте-Карло
Аудио-версия:
Комментарии

Восьмая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер вышел в следующий раунд грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако), пройдя во втором круге отказавшегося продолжать матч аргентинца Диего Шварцмана (37-й в рейтинге ATP).

Первый сет закончился со счётом 6:0 в пользу Синнера, во втором — при счёте 3:1 аргентинец принял решение не продолжать участие в матче. Общая продолжительность встречи составила 38 минут. За это время Синнер один раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из четырёх. На счету Шварцмана ни одного эйса и шесть двойных ошибок.

Следующим соперником Синнера в третьем круге турнира в Монако станет польский теннисист Хуберт Хуркач.

Монте-Карло. 2-й круг
12 апреля 2023, среда. 14:45 МСК
Диего Шварцман
37
Аргентина
Диего Шварцман
Д. Шварцман
Окончен
0 : 1
Rt
1 2 3
         
0 		1  
6 		3  
         
Янник Синнер
8
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер

Грунтовый турнир серии «Мастерс» проходит в Монте-Карло (Монако) с 9 по 16 апреля. Общий призовой фонд соревнований превышает € 5,779 млн. Стефанос Циципас является действующим победителем.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023