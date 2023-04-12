Синнер на отказе соперника вышел в следующую стадию «Мастерса» в Монте-Карло

Восьмая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер вышел в следующий раунд грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако), пройдя во втором круге отказавшегося продолжать матч аргентинца Диего Шварцмана (37-й в рейтинге ATP).

Первый сет закончился со счётом 6:0 в пользу Синнера, во втором — при счёте 3:1 аргентинец принял решение не продолжать участие в матче. Общая продолжительность встречи составила 38 минут. За это время Синнер один раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из четырёх. На счету Шварцмана ни одного эйса и шесть двойных ошибок.

Следующим соперником Синнера в третьем круге турнира в Монако станет польский теннисист Хуберт Хуркач.

Грунтовый турнир серии «Мастерс» проходит в Монте-Карло (Монако) с 9 по 16 апреля. Общий призовой фонд соревнований превышает € 5,779 млн. Стефанос Циципас является действующим победителем.