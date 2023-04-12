Фото: реакция дочери Новака Джоковича на победу спортсмена в Монте-Карло

Сербский теннисист, первая ракетка мира Новак Джокович во вторник, 11 апреля, одержал первую победу на грунтовом поле в этом сезоне в рамках турнира серии «Мастерс», проходящем в Монте-Карло. Спортсмен выиграл матч с россиянином Иваном Гаховым с итоговым счётом 7:6 (7:5), 6:2.

На соревнованиях теннисиста пришла поддержать вся семья: жена, сын Стефан и дочь Тара. Пятилетняя девочка, Тара, была особенно взволнована игрой отца и эмоционально поддерживала Джоковича. Когда 22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» выиграл матч, дочка подражала ему в праздновании победы.

Напомним, Новак Джокович вернулся на соревнования после месячного перерыва, пропустив мартовские «Мастерсы» в Индиан-Уэллсе и Майами из-за невозможности въехать в США. Сербский спортсмен отказался делать прививку от COVID-19, а её наличие является обязательным условием для посещения страны.