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Медведев уверенно вышел в третий круг «Мастерса» в Монте-Карло, где сразится со Зверевым

Медведев уверенно вышел в третий круг «Мастерса» в Монте-Карло, где сразится со Зверевым
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Чемпион US Open – 2021, бывшая первая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев успешно открыл для себя грунтовый сезон-2023.

Это произошло во втором круге турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако). Медведев (3) со счётом 6:3, 6:2 обыграл 45-ю ракетку мира, итальянца Лоренцо Сонего (WC). Встреча теннисистов продлилась 1 час и 30 минут. Медведев два раза подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из восьми. На счету Сонего ни одного эйса, две двойные ошибки и один нереализованный брейк-пойнт.

Соперником Медведева в третьем круге турнира в Монте-Карло станет олимпийский чемпион 2020 года, бывшая вторая ракетка мира немец Александр Зверев.

Призовой фонд турнира в Монте-Карло составил € 5 779 335. Его действующим чемпионом является грек Стефанос Циципас.

Монте-Карло. 2-й круг
12 апреля 2023, среда. 16:05 МСК
Даниил Медведев
5
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
3 		2  
         
Лоренцо Сонего
45
Италия
Лоренцо Сонего
Л. Сонего
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