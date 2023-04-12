Медведев уверенно вышел в третий круг «Мастерса» в Монте-Карло, где сразится со Зверевым

Чемпион US Open – 2021, бывшая первая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев успешно открыл для себя грунтовый сезон-2023.

Это произошло во втором круге турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако). Медведев (3) со счётом 6:3, 6:2 обыграл 45-ю ракетку мира, итальянца Лоренцо Сонего (WC). Встреча теннисистов продлилась 1 час и 30 минут. Медведев два раза подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из восьми. На счету Сонего ни одного эйса, две двойные ошибки и один нереализованный брейк-пойнт.

Соперником Медведева в третьем круге турнира в Монте-Карло станет олимпийский чемпион 2020 года, бывшая вторая ракетка мира немец Александр Зверев.

Призовой фонд турнира в Монте-Карло составил € 5 779 335. Его действующим чемпионом является грек Стефанос Циципас.