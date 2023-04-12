Зверев — о предстоящем матче с Медведевым: надеюсь, он по-прежнему не любит грунт
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Олимпийский чемпион 2020 года, бывшая вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев поделился ожиданиями от встречи с чемпионом US Open – 2021, бывшим лидером рейтинга россиянином Даниилом Медведевым в третьем круге грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако).
«Я с ним даже ни разу не тренировался на этом покрытии. Но мы играли по юниорам, и он меня победил – тогда ему нравился грунт. Надеюсь, во взрослом туре он по-прежнему его не любит. Будет весело. Мы провели невероятный матч в Индиан-Уэллсе. Думаю, в этот раз будет что-то подобное», — сказал Зверев в интервью на корте.
Призовой фонд турнира в Монте-Карло составил € 5 779 335. Его действующим чемпионом является грек Стефанос Циципас.
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