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Даниил Медведев раскритиковал грунтовое покрытие после стартовой победы в Монте-Карло

Даниил Медведев раскритиковал грунтовое покрытие после стартовой победы в Монте-Карло
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Чемпион US Open – 2021, бывшая первая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал успешный для себя старт грунтового сезона-2023.

Это произошло во втором круге турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако). Медведев (3) со счётом 6:3, 6:2 обыграл 45-ю ракетку мира итальянца Лоренцо Сонего (WC).

«Мне всегда тяжело на грунте. В каждом матче есть какие-то проблемы. Но иногда я провожу хорошие игры. На грунте нет ритма. Каждый отскок – плохой отскок. Даже когда мяч отскакивает хорошо, ты ждёшь, что будет плохой отскок. Но сегодня мне удалось провести хороший матч против сильного грунтовика», — сказал Медведев в интервью на корте.

Соперником Медведева в третьем круге турнира в Монте-Карло станет олимпийский чемпион 2020 года, бывшая вторая ракетка мира немец Александр Зверев.

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