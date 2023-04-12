Видеообзор первой победы Даниила Медведева на грунте в сезоне-2023

Чемпион US Open – 2021, бывшая первая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев уверенно вышел в третий круг грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако).

В стартовом для себя матче Медведев (3) со счётом 6:3, 6:2 обыграл 45-ю ракетку мира, итальянца Лоренцо Сонего (WC). Таким образом, Даниил успешно открыл грунтовый сезон. Встреча теннисистов продлилась 1 час и 30 минут. Медведев два раза подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из восьми. На счету Сонего ни одного эйса, две двойные ошибки и один нереализованный брейк-пойнт.

Видео доступно на YouTube-канале Tennis TV. Права на него принадлежат ATP.

Следующим соперником Медведева станет олимпийский чемпион 2020 года, бывшая вторая ракетка мира немец Александр Зверев.