«Ни с кем так много не играл». Даниил Медведев высказался о предстоящем матче со Зверевым

Чемпион US Open – 2021, бывшая первая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев поделился ожиданиями от предстоящего матча с олимпийским чемпионом 2020 года, бывшей второй ракеткой мира немцем Александром Зверевым в третьем круге грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако).

«Кажется, я ни с кем так много не играл. В ATP-туре мы впервые встретились лет семь назад, а в юниорах – наверное, 12. И да, я помню, что однажды обыграл его в финале на грунте. Здесь я видел его в первых двух матчах. Он, кажется, в хорошей форме. Я должен буду показать максимум», — сказал Медведев в интервью на корте.

Напомним, на старте соревнований в Монте-Карло Медведев (3) со счётом 6:3, 6:2 обыграл 45-ю ракетку мира, итальянца Лоренцо Сонего (WC).