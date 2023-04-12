Фото: Медведеву долго пришлось успокаивать публику по ходу стартового матча в Монте-Карло
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Чемпиону US Open – 2021, бывшей первой ракетке мира российскому теннисисту Даниилу Медведеву пришлось акцентированно долго успокаивать толпу в стартовом матче турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако).
В третьем гейме матча с итальянцем Лоренцо Сонего (WC) Даниил засомневался в решении судьи насчёт попадания его подачи в корт, что вызвало недовольство болельщиков. Спустя почти минуту россиянину удалось усмирить публику.
В итоге Медведев (3) обыграл Сонего со счётом 6:3, 6:2. Встреча теннисистов продлилась 1 час и 30 минут. Медведев два раза подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из восьми. На счету Сонего ни одного эйса, две двойные ошибки и один нереализованный брейк-пойнт.
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