Хольгер Руне в двух сетах обыграл Доминика Тима на старте «Мастерса» в Монте-Карло

Девятая ракетка мира, 19-летний датский теннисист Хольгер Руне вышел в третий круг грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако).

В стартовом для себя матче Руне (6) обыграл чемпиона US Open – 2020, бывшую третью ракетку мира (текущую 106-ю) австрийца Доминика Тима (WC) со счётом 6:2, 6:4. Встреча продлилась 1 час 36 минут. Руне ни разу не подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из девяти. На счету Тима два эйса, одна двойная ошибка и два нереализованных брейк-пойнта.

Следующим соперником Руне станет победитель матча Маттео Берреттини (Италия) — Франсиско Серундоло (Аргентина).

Призовой фонд турнира в Монте-Карло составил € 5 779 335. Его действующим чемпионом является грек Стефанос Циципас.