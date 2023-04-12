Хольгер Руне в двух сетах обыграл Доминика Тима на старте «Мастерса» в Монте-Карло
Поделиться
Девятая ракетка мира, 19-летний датский теннисист Хольгер Руне вышел в третий круг грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако).
В стартовом для себя матче Руне (6) обыграл чемпиона US Open – 2020, бывшую третью ракетку мира (текущую 106-ю) австрийца Доминика Тима (WC) со счётом 6:2, 6:4. Встреча продлилась 1 час 36 минут. Руне ни разу не подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из девяти. На счету Тима два эйса, одна двойная ошибка и два нереализованных брейк-пойнта.
Следующим соперником Руне станет победитель матча Маттео Берреттини (Италия) — Франсиско Серундоло (Аргентина).
Призовой фонд турнира в Монте-Карло составил € 5 779 335. Его действующим чемпионом является грек Стефанос Циципас.
Комментарии
- 12 апреля 2023
-
20:36
-
20:30
-
20:17
-
20:00
-
19:53
-
19:33
-
19:07
-
18:52
-
18:45
-
18:30
-
18:21
-
18:09
-
18:03
-
17:51
-
17:36
-
16:42
-
16:35
-
14:51
-
14:41
-
14:03
-
13:58
-
13:24
-
13:00
-
12:40
-
11:38
-
11:15
-
11:00
-
10:35
-
10:19
-
10:07
-
08:00
-
00:21
- 11 апреля 2023
-
23:00
-
22:58
-
21:25
Партнерский контент