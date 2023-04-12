Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Хольгер Руне в двух сетах обыграл Доминика Тима на старте «Мастерса» в Монте-Карло

Хольгер Руне в двух сетах обыграл Доминика Тима на старте «Мастерса» в Монте-Карло
Аудио-версия:
Комментарии

Девятая ракетка мира, 19-летний датский теннисист Хольгер Руне вышел в третий круг грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако).

В стартовом для себя матче Руне (6) обыграл чемпиона US Open – 2020, бывшую третью ракетку мира (текущую 106-ю) австрийца Доминика Тима (WC) со счётом 6:2, 6:4. Встреча продлилась 1 час 36 минут. Руне ни разу не подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из девяти. На счету Тима два эйса, одна двойная ошибка и два нереализованных брейк-пойнта.

Следующим соперником Руне станет победитель матча Маттео Берреттини (Италия) — Франсиско Серундоло (Аргентина).

Призовой фонд турнира в Монте-Карло составил € 5 779 335. Его действующим чемпионом является грек Стефанос Циципас.

Монте-Карло. 2-й круг
12 апреля 2023, среда. 17:55 МСК
Доминик Тим
106
Австрия
Доминик Тим
Д. Тим
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		4  
6 		6  
         
Хольгер Руне
9
Дания
Хольгер Руне
Х. Руне
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023