Хольгер Руне случайно ударил судью ракеткой в Монте-Карло. Ей пришлось покинуть корт

Девятая ракетка мира, 19-летний датский теннисист Хольгер Руне по ходу стартового матча на турнире серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако) случайно ударил ракеткой линейного судью по руке. После этого девушка удалилась с корта.

Инцидент произошёл из-за того, что Руне наносил удар, находясь далеко за задней линией. Поскольку это был игровой эпизод, никаких санкций к нему применено не было.

На старте Руне встречался с бывшей третьей ракеткой мира австрийцем Домиником Тимом (WC). Матч продлился 1 час 36 минут и завершился со счётом 6:2, 6:4 в пользу Руне.

Следующим соперником Руне станет победитель матча Маттео Берреттини (Италия) — Франсиско Серундоло (Аргентина).

Призовой фонд турнира в Монте-Карло составил € 5 779 335. Его действующим чемпионом является грек Стефанос Циципас.