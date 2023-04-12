Хольгер Руне случайно ударил судью ракеткой в Монте-Карло. Ей пришлось покинуть корт

Девятая ракетка мира, 19-летний датский теннисист Хольгер Руне по ходу стартового матча на турнире серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако) случайно ударил ракеткой линейного судью по руке. После этого девушка удалилась с корта.
Инцидент произошёл из-за того, что Руне наносил удар, находясь далеко за задней линией. Поскольку это был игровой эпизод, никаких санкций к нему применено не было.
На старте Руне встречался с бывшей третьей ракеткой мира австрийцем Домиником Тимом (WC). Матч продлился 1 час 36 минут и завершился со счётом 6:2, 6:4 в пользу Руне.
Следующим соперником Руне станет победитель матча Маттео Берреттини (Италия) — Франсиско Серундоло (Аргентина).
Призовой фонд турнира в Монте-Карло составил € 5 779 335. Его действующим чемпионом является грек Стефанос Циципас.
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