Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Хольгер Руне случайно ударил судью ракеткой в Монте-Карло. Ей пришлось покинуть корт

Хольгер Руне случайно ударил судью ракеткой в Монте-Карло. Ей пришлось покинуть корт
Аудио-версия:
Комментарии

Девятая ракетка мира, 19-летний датский теннисист Хольгер Руне по ходу стартового матча на турнире серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако) случайно ударил ракеткой линейного судью по руке. После этого девушка удалилась с корта.

Инцидент произошёл из-за того, что Руне наносил удар, находясь далеко за задней линией. Поскольку это был игровой эпизод, никаких санкций к нему применено не было.

На старте Руне встречался с бывшей третьей ракеткой мира австрийцем Домиником Тимом (WC). Матч продлился 1 час 36 минут и завершился со счётом 6:2, 6:4 в пользу Руне.

Следующим соперником Руне станет победитель матча Маттео Берреттини (Италия) — Франсиско Серундоло (Аргентина).

Призовой фонд турнира в Монте-Карло составил € 5 779 335. Его действующим чемпионом является грек Стефанос Циципас.

Материалы по теме
У вундеркинда, одолевшего Джоковича, полно хейтеров! Самые эпатажные выходки Руне на корте
Истории
У вундеркинда, одолевшего Джоковича, полно хейтеров! Самые эпатажные выходки Руне на корте
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023